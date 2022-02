In den Alpen – Darum kommt es zurzeit zu so vielen tödlichen Lawinenniedergängen

Lawinenniedergänge sind eigentlich nichts Spezielles. Sie kommen jeden Winter vor. Mal mehr, mal weniger. Doch in letzter Zeit vergeht fast kein Tag, an dem nicht ein Lawinenniedergang mit tödlichen Folgen vermeldet wird. Alleine am letzten Wochenende starben in und rund um die Schweizer Alpen elf Menschen durch eine Lawine. Im österreichischen Spiss nahe der Schweizer Grenze riss vergangene Woche eine Lawine fünf Menschen in den Tod. Tags darauf forderte ein weiterer Niedergang ebenfalls zwei Tote in Tirol. In Vorarlberg traf es einen 43-jährigen Mann und am Mittwoch kam ein 17-Jähriger beim Skitag mit seinen Kolleginnen und Kollegen in Bergün ums Leben, nachdem er von einer Lawine erfasst wurde.