Bundesrat Alain Berset sagte am Mittwoch an einer Medienkonferenz, dass die Lage derzeit analysiert werde, verschiedene Szenarien seien in Diskussion. Mit Frankreich teile die Schweiz nicht nur eine Grenze, sondern auch Agglomerationen, zum Beispiel Basel und Genf. Gemäss «Tages-Anzeiger» will Alain Berset dem Gesamtbundesrat in der Sitzung vom 11. September einen Antrag unterbreiten, wie es mit Frankreich weitergehen soll.