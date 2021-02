Jährlich müssen mehrere Hunderttausend Franken für die Sicherheit an der Axenstrasse ausgegeben werden.

In den vergangenen Jahren musste die Strasse deswegen mehrfach gesperrt werden. Die längste Sperrung dauerte sieben Wochen.

Steinschläge, Felsstürze, Murgänge – immer wieder ist die Axenstrasse am Ostufer des Urnersees von Naturereignissen betroffen und muss deswegen gesperrt werden. Seit 2019 kam es zu mehreren Sperrungen. Die längste Sperrung im Juli 2019 dauerte insgesamt sieben Wochen. Auch am Mittwoch kam es zu einer Sperrung. Im Interview erklärt Samuel Hool, Beauftragter Information und Kommunikation beim Bundesamt für Strassen Astra, warum es auf der Axenstrasse in den vergangenen Jahren vermehrt zu Sperrungen kommt.