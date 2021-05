Zölle, Löhne, Knospe : Darum kostet Bio-Essen in der Schweiz doppelt so viel wie in Deutschland

Darum gehts Bio kostet in der Schweiz 79 Prozent mehr als in Österreich.

Die Bio-Standards sind aber weltweit gleichwertig.

Für den Preisanstieg sind die Schweizer Eigenheiten verantwortlich.

Für Bio-Food müssen Schweizer tief ins Portemonnaie greifen. Hierzulande kosten Bio-Lebensmittel fast doppelt so viel wie in Deutschland und Österreich. Das zeigt eine Auswertung, die das Bundesamt für Landwirtschaft für die «NZZ» vorgenommen hat.

Ein Warenkorb mit 19 Bio-Produkten wie Fleisch, Gemüse, Früchte, Milchprodukte, Eier und Mehl kostet in der Schweiz 79 Prozent mehr als in Österreich. Noch grösser ist der Unterschied mit 88 Prozent höheren Preisen im Vergleich zu Deutschland.

Dabei sollte das Bio-Food in den Nachbarländern qualitativ nicht schlechter sein. «Die Bio-Standards sind weltweit gleichwertig», sagt der Schweizer «Bio-Papst» Urs Niggli in dem Bericht. Das mache Bio-Produkte international gut vergleichbar – und austauschbar.

Diese Schweizer Eigenheiten sind die Preistreiber

Als Gründe für die deutlich höheren Preise werden in dem Bericht Schweizer Eigenheiten genannt. So ist die Produktion der Lebensmittel wegen des höheren Lohnniveaus kostspieliger. Umso mehr bei Bio. «Wer Karotten oder Zwiebel in Bio-Qualität anbaut, muss Unkraut in langwieriger Handarbeit entfernen, er kann nicht einfach das Feld in einer halben Stunde spritzen», so Niggli.

Auch andere Produktionsfaktoren wie etwa der Boden oder Saatgut sind in der Schweiz teurer als in den Nachbarländern. Zudem sind die hiesigen Betriebsgrössen eher kleiner, was die Produktion weniger effizient macht.

Eine weitere Schweizer Eigenheit ist die Abschirmung der hiesigen Landwirtschaft mit hohen Grenzzöllen für ausländische Agrarprodukte, was die Lebensmittel verteuert. Für Rindsplätzli à la minute wird etwa üblicherweise ein Zoll von 22.12 Franken pro Kilo fällig.

Bio-Bananen sind fast 50 Prozent teurer

Stark abgeschottet wird auch der Schweizer Milchmarkt und heimisches Gemüse und Früchte. Der Industrieländerverein OECD schätzt die Preiseffekte dieser Marktabschottung auf 3,7 Milliarden Franken pro Jahr. Allerdings sind auch Bio-Bananen und Bio-Orangen, auf die es fast keine Zölle gibt, fast 50 Prozent teurer als in den Nachbarländern.

Als weiteren Preistreiber sieht Niggli den Umstand, dass es wenig Konkurrenz bei den Bio-Labels gibt. «In der Schweiz dominiert faktisch Bio Suisse mit der Knospe den Bio-Markt», so Niggli. Das Knospe-Label sei bezüglich des Anbaus nicht viel strenger als die Labels in Österreich und Deutschland, stelle aber höhere Anforderungen an Verarbeitung, Qualität und Haltbarkeit der Produkte, was zu höheren Preisen führe.

Deutsche Discounter haben es leichter

Dazu kommen die Besonderheiten des Schweizer Detailhandels. Migros, Coop & Co. müssen für die Ladenmieten und die Löhne ihrer Angestellten mehr bezahlen als die Konkurrenz im Ausland. Diese machen laut Studien rund 25 Prozent der Kosten im Schweizer Detailhandel aus. Es würde laut Bericht aber auch nicht überraschen, wenn die Lebensmittelhändler für das Luxusprodukt Bio eine etwas höhere Marge als üblich verlangten.

Die enormen Preisunterschiede müssen allerdings mit Vorsicht interpretiert werden, weil etwa die Discounter in Deutschland den grösseren Marktanteil haben. Damit können sie die Preise tendenziell stärker drücken (siehe Box).

Im Bericht wird auf den kleinen Schweizer Markt hingewiesen. Dieser macht es für die hiesigen Lebensmittelhändler schwieriger, in grossen Mengen zu entsprechend günstigen Konditionen einzukaufen und die tieferen Preise an die Kunden weiterzugeben. Zudem ist zu beachten, dass es für die einzelnen Lebensmittelkategorien je nach Land unterschiedliche Qualitäten und Produktklassen geben kann wie etwa nur Klasse-1-Äpfel. Weiter ist in Deutschland und Österreich die Mehrwertsteuer mit 10 respektive 7 Prozent höher als in der Schweiz mit 2,5 Prozent für Lebensmittel.