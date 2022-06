Zürich: Darum kostet das Caliente dieses Jahr neu Eintritt 

Das Caliente ist das grösste Latino-Festival Europas. Seit 1995 fand es bis zur Corona-Pandemie jährlich im Zürcher Langstrassenquartier – vom Helvetiaplatz bis zum Kasernenareal – statt. Bis zu 300’000 Personen nahmen den Kreis 4 in Beschlag, an jeder Ecke dröhnte Musik, die Leute tanzten Salsa, Bachata oder zu Reggaeton. Nach der pandemiebedingten Pause kehrt das Festival zum 25-jährigen Jubiläum zum Ort seiner Entstehung zurück: Neu findet es während zwei Wochenenden auf dem Zeughausareal statt – just dort, wo das Caliente erstmals durchgeführt worden war. Zudem erhält nur noch Zugang, wer ein Ticket hat und über 18 Jahre alt ist.