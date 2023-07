Balenciaga Couture Show: Darum kostet diese Hose über 24’000 Franken

Wie viel bezahlst du für eine Jeanshose? 60 Franken? 120 Franken? Wie sieht es mit über 24’000 Franken aus? So viel musst du nämlich für das neueste Hosen-Modell von Balenciaga hinblättern. Das spanische Luxusmodehaus enthüllt nach dem wohl teuersten Abfallsack aller Zeiten Hosen, die es preislich in sich haben.

Über 100 Stunden Handarbeit

Die Hosen bestehen aber nicht aus Denim, sondern aus einem Gemisch aus Leinen und Baumwolle. Von Hand wurden die Hosen so bemalt, dass sie so aussehen, als seien es Jeans. «Die optische Täuschung wird von einem Künstler mit Ölfarbe auf einem Baumwollgrundstoff handgemalt. Alle Details wie Taschen, Steppnähte, Löcher und Used-Effekte sind Teil der Malerei», schreibt Balenciaga zum Look. Für das Resultat werden laut dem spanischen Modehaus über 100 Stunden Handarbeit benötigt, was in einem Preisschild von 25’000 Euro, also knapp 24’390 Franken, gipfelt.