Teurer Grillspass: Darum kostet Grillieren jetzt richtig viel

Darum steigen die Preise

Das Preisplus hat laut Meier viele Gründe: Dank des Kriegs gibt es keine Kohle aus der Ukraine mehr, und die Corona-Pandemie verknappte Grills und Zubehör stark. Einige Grills seien kaum noch verfügbar, die Wartezeit für die Lieferungen betrage teils über acht Monate, und der Transport koste nun das Drei- bis Fünffache als in den letzten zwei Jahren. Es gebe zudem Lieferanten, die ihre Preise in dieser Zeit bis zu vier Mal erhöht haben.

Preisexplosion beim Flüssiggas

Den Preisdruck spürt auch Vitogaz Switzerland. Die Firma verkauft Flüssiggas in Flaschen, die man an Grills anschliessen kann. Das Erdöl dafür kommt aus dem arabischen, afrikanischen und amerikanischen Raum und gelangt von Marseille per Pipeline nach Cressier, wo es eine Raffinerie verarbeitet (siehe Box).

Dieses Gas landet am Ende in den Flaschen von Vitogaz, wie Geschäftsführer Stefan Theiler auf Anfrage sagt. Es sei nun rund zehn Prozent teurer als Anfang Jahr. Vergleiche man den Durchschnittspreis in den ersten vier Monaten 2022 mit dem im ganzen letzten Jahr, betrage der Anstieg rund 20 Prozent. Auch im Jahr 2021 sei der Durchschnittspreise im Vergleich zum Vorjahr bereits um rund 40 Prozent gestiegen, so Theiler.