Da sich einige Rudeltiere schlecht unterscheiden lassen und im allgemeinen Gewusel schnell untergehen kann, wer bereits geimpft wurde, hat sich das Tierärzteteam des Zoo Basels eine etwas ungewöhnliche Kennzeichnungsmethode ausgedacht. Auf die Kanüle am Blasrohrpfeil wird eine Paintballkugel aufgespiesst, welche dann beim Impfen der Tiere auf der Impfstelle im Fell aufplatzt und einen bunten, gut sichtbaren Fleck hinterlässt. Dieser abwaschbare Fleck dient den Tieren dann einige Tage lang als Impfbescheinigung, so der Zoo Basel in seiner Medienmitteilung.