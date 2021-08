«Brushing»-Methode - Darum kriegst du Pakete, die du nicht bestellt hast

Grosse Plattformen wie Amazon kämpfen gegen die Methode an.

Online-Händler versenden bezahlte Ware an wildfremde Personen.

Richtiger Name, richtige Adresse und alles ist bereits bezahlt – nur das Paket wurde nie bestellt. So probieren unseriöse Internethändler ihr Image aufzupolieren. Dafür verschicken sie Päckli über grössere Handelsplattformen wie Amazon an wildfremde Personen.