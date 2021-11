Unschuldig im Gefängnis : Darum kriegt Kevin Strickland keine Entschädigung

Kevin Strickland sass fast 43 Jahre im Gefängnis, obwohl er unschuldig ist. Jetzt ist der 62-Jährige wieder frei, doch eine Entschädigung gibt es nicht. Warum?

Stell dir vor, du sitzt fast 43 Jahre lang unschuldig im Gefängnis, und wenn du endlich rauskommst, erhältst du keine Entschädigung. Das ist Kevin Strickland widerfahren, den ein Richter in den USA freigesprochen hat . Der 62-Jährige hatte 1979 wegen einer Gewalttat mit drei Toten eine lebenslange Haft ohne Bewährung kassiert. Beweise dafür, dass er tatsächlich am Tatort war, gibt es allerdings keine.

Der Alptraum geht weiter

Doch warum hat Strickland keinen Anspruch auf eine Entschädigung? Das wäre nur möglich, wenn das Gericht das ursprüngliche Urteil aufgrund eines DNA-Beweises aufgehoben hätte. Einen solchen gibt es allerdings nicht. Dass es so lange gedauert hat, Strickland aus dem Gefängnis zu bekommen, liegt ebenfalls an den gesetzlichen Regelungen im Bundesstaat Missouri – erst eine Gesetzesänderung in diesem Jahr erleichterte die Freilassung. Obwohl sogar die Staatsanwaltschaft eine Entlassung gefordert hatte.