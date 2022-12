Darum kriselt es in den europäischen Königshäusern 

Die gekrönten Häupter Europas sahen sich in letzter Zeit immer mehr mit Krisen konfrontiert. Der Klassiker ist die Fehde der britischen Königsfamilie, die mit der Ausstrahlung der Harry & Meghan-Netflix-Doku ein neues Kapitel aufschlägt. Aber auch in anderen Adelsfamilien hängt der Haussegen seit einiger Zeit schief.

Royal-Experte Jacob Heinel Jensen glaubt, dass gerade sehr traditionelle königliche Familien es schwer hatten, ihren Platz in der modernen Zeit zu finden, wie er im dänischen Newsportal B.T. erklärt. «Vor zwanzig oder dreissig Jahren wurde akzeptiert, dass die Königshäuser sehr alte, patriarchalische und konservative Gebilde waren, in denen niemand etwas fühlen durfte, sondern sich einfach anpassen musste.» In der heutigen Zeit sei es weitaus mehr angebracht, sich mit den eigenen Gefühlen zu beschäftigen und diese in Worte zu fassen. Die Öffentlichkeit würde dies demnach auch von den Royals erwarten.