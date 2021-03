Joe Pugliese/Harpo Productions via PA Media/dpa

In seinen Augen haben die beiden das Königshaus beleidigt, auch fand er viele Aussagen unstimmig.

Joe Pugliese/Harpo Productions via PA Media/dpa

Piers Morgan ist seinen Job als Moderator der Morgenshow «Good Morning Britain» los. Er hatte Meghan und Harry in seiner Show scharf kritisiert.

Er ist nach wie vor der Ansicht, dass an einigen Aussagen des Paares etwas nicht stimmen kann.

Er kritisierte in seiner Morgen-Show Aussagen von Meghan Markle im Interview mit Oprah Winfrey . Jetzt ist Piers Morgan seinen Job als Moderator der Morgenshow «Good Morning Britain» los. Sein Chef stellte ihn vor die Wahl: Entweder er entschuldige sich, oder er müsse seinen Posten räumen. Er reichte die Kündigung ein und spricht nun erstmals öffentlich darüber.

«Schändlicher Verrat»

Morgan war über das Interview von Meghan und Prinz Harry sichtlich empört. In seiner Kolumne der «Daily Mail» schrieb er: «Der Herzog und die Herzogin von Sussex haben gerade eine nukleargrosse Skandalbombe ins Herz der königlichen Familie geworfen.» Er sieht in Aussagen von Meghan über Kate einen «schändlichen Verrat», kann nicht glauben, dass die beiden das Interview gaben, während Prinz Philip schwer krank im Spital lag.

In seinen Augen haben die beiden das Königshaus beleidigt, auch fand er viele Aussagen unstimmig. So konnte er nicht nachvollziehen, wieso Archie der Prinzentitel aberkannt worden sei. «Das ist Unsinn», er sei kein Prinz, weil die Urenkel des Monarchen technisch gesehen nicht mit den Titeln «Prinz» oder «Prinzessin» ausgezeichnet werden, es sei denn, sie stehen in direkter Linie zum Thron.