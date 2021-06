China prescht vor - Darum lässt der digitale Währungs-Wettkampf die Schweiz kalt

Was ist speziell an der staatlichen digitalen Währung?

Die chinesische digitale Währung hat den gleichen Status wie ein herkömmliches gesetzliches Zahlungsmittel. Mit digitalem Geld lassen sich Zahlungen allerdings schneller und billiger ausführen, sagt Finanzprofessor Andrea Barbon von der Universität St. Gallen. «Mit dem digitalen Yuan vom chinesischen Staat können die Leute zudem direkt ein Konto bei der Zentralbank haben», so Daniel Diemers, Partner bei SNGLR Group. Weil die Notenbank jederzeit neues Geld schöpfen kann, kann es ihr auch nicht ausgehen. Somit ist das Geld dort am sichersten, erklärt Diemers.

Warum fürchten sich westliche Notenbanken davor?

Im Zuge seines Seidenstrassen-Programms «One Belt, One Road» treibt China den Ausbau von Verkehrs-, Handels- und Industrie-Infrastruktur in zahlreichen Ländern voran. Beteiligt sind über 60 Länder aus Asien, Afrika und Europa. Staaten wie die USA sehen den wachsenden Einfluss Pekings allerdings kritisch und sagen, Peking benutze die Unternehmen und Projekte des Programms als Hebel, um seinen geopolitischen Einfluss auszuweiten.

Warum tun es die anderen Länder China nicht gleich?

China ist eines der ersten Länder, das seine Digitalwährung in Einsatz bringt. Doch mehr als 50 Notenbanken arbeiten ebenfalls an solchen Projekten. So auch die USA, die laut ihrem Notenbankchef eine führende Rolle beim staatlichen digitalen Geld spielen will. Diemers ist überzeugt, dass sich durch Chinas Vorpreschen ähnliche Projekte beschleunigen werden.

Warum lassen sich die anderen Länder so viel Zeit?

Eine digitale staatliche Währung stärkt die Rolle der Zentralbank des jeweiligen Landes, sagt Finanzprofessor Barbon. Dafür schwächt es die herkömmlichen Banken. Diese Tatsache und die damit verbundenen Auswirkungen auf die Privatsphäre seien viele Bürgerinnen und Bürger in westlichen Ländern nicht bereit zu akzeptieren. In China hingegen sei man sich bereits an ein höheres Mass an Zentralisierung und staatlicher Kontrolle gewöhnt. «Zudem sind die meisten chinesischen Geschäftsbanken ohnehin in Staatsbesitz», so Barbon.