Pflegeausbildung gefragter denn je : Darum lässt sich dieser Student nicht abschrecken und wird Pflegefachmann

Tim Custer hat sich während der Pandemie für das Pflegestudium an der ZHAW entschieden. Trotz Personalmangel, Stress und hohem Druck. Er absolvierte bereits ein Pflegepraktikum im Spital und hat sich im Januar 2021 anstelle eines Medizinstudiums bewusst für die Ausbildung als Pflegefachmann entschieden.

Das Pflegepersonal ist stark gefordert. Die Spitäler vermelden viele Abgänge und Personalmangel. Gleichzeitig ist der Pflegebereich im Studium so gefragt wie nie. Die ZHAW Winterthur verzeichnet 30 Prozent mehr Anmeldungen für den Studiengang Pflege FH als vor der Pandemie.

Irène Ris vom Institut für Pflege an der ZHAW glaubt, dass besonders die Bilder während der Pandemie das Bewusstsein geprägt haben. Es hat sich gezeigt, wie anspruchsvoll die Arbeit von Pflegerinnen und Pflegern ist, und wie viel Wissen es braucht, um die Tätigkeit auszuführen. Trotz dem Stress und der Belastung würde Irène Ris niemals tauschen wollen: «In der Praxis, wenn ich arbeite, habe ich mich nie dabei ertappt, auf die Uhr zu schauen und zu denken, wann die Schicht endlich fertig ist.».

Die Covid-19-Pandemie habe laut dem Schweizerischen Observatorium zweifellos einen negativen Einfluss auf die Arbeitsbedingungen in Pflegeberufen gehabt. Im Schnitt würden 17 Prozent des befragten Personals angeben, häufig über einen Stellenwechsel nachzudenken, 21 Prozent ziehen darüber hinaus in Betracht, in einen anderen Bereich ausserhalb der Pflege zu wechseln. Der 22-jährige Tim Custer lässt sich aber nicht von solchen Statistiken einschüchtern: «Weil ich wusste, warum ich es mache und wofür. Deshalb hat es mich nicht abgeschreckt.».