Am Bra T ee bist du dieses Jahr kaum vorbei gekommen: Die Halbliter Tetra Paks im sommerlichen Design mit Farbverlauf g i bts mittlerweile i n beinahe jedem grossen Supermarkt der Schweiz z u kaufen . Wie der Name schon vermuten lässt, stammt die Eisteemarke vom deutschen Rapper Capital Bra, der letztes Jahr bereits grosse Erfolge mit seiner Tiefkühlpizza Gangstarella feierte.

Shirin Davids Eistee mit dem Hygiene-Siegel

Damit brachte der 26- j ährige Rapper eine Trendwelle ins Rollen . Erst kürzlich verkün d ete d ie deutsche Rapperin Shirin David auf ihrem Instagram-Profil, dass sie mit ihrem Dir T ea ins Eistee-Business einsteigen wird. Alleinstellungsmerkmal: Ein Hygiene-Siegel ganz nach Davids Motto «Stay save, drink DirTea». Seit dem 16. August diese s Jahres ist er nun im deutschen Handel, in der Schweiz soll der Eistee ab Oktober erhältlich sein – auch in allen grossen Supermarktketten.

«Das ist ein Nachahmer-Effekt»

Doch man müsse auch b eachten , dass es bei Eistee nicht wirklich ein Platzhirsch existiere : « Es gibt zwar Lipton und Nestea, aber keine so starke Eisteemarke wie beispielsweise Coca Cola für Cola-Getränke oder Red Bull für Energy Drinks » , so Suvada. Daher sei es einfacher, ein eigenes Produkt zu kreieren. Ausserdem sei Eistee unverfänglich, wirke auf die Konsumentinnen und Konsumenten nicht so ungesund wie andere Getränke und se i e in beständiges Produkt, das ganzjährig konsumiert wird. « Da der Food -M arkt viel Potenzial bietet, gehe ich davon aus, dass noch weitere Produkte lanciert werden könnten » , prophezeit sie .