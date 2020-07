Darum landen billige Altkleider im Müll statt bei Bedürftigen

Zwei Dutzend Kollektionen pro Jahr

Das ist Fast Fashion

Zara, H&M & Co. tauschen ihre Kollektionen bis zu zwei Dutzend Mal im Jahr aus. Diese sogenannte Fast Fashion ist beliebt, kommt aber entsprechend schnell aus der Mode. Die meist billig in Massenproduktion in Asien hergestellten Kleider haben denn auch oft eine kurze Haltbarkeitszeit. Oliver Classen von der Menschenrechtsorganisation Public Eye nennt Fast Fashion «das Gegenteil von Nachhaltigkeit». Die eigentlichen Opfer dieses Wirtschaftens würden an den Nähmaschinen in Südostasien sitzen. Doch auch die Schweizer Fashion-Victims würden nun die Qualitätsmängel der Produkte spüren. Tina Tomovic von der Forschungsgruppe Produkt & Textil der Hochschule Luzern registriert eine «klar steigende» Tendenz von Fast Fashion im Altkleidermarkt, wie sie zu 20 Minuten sagt.