Darum sucht das mittlere Kader häufig therapeutische Hilfe

«Es mangelt an Wertschätzung von unten und oben»

Herr Fichter, die Führungskräfte in der Wirtschaft besuchen auffallend oft Psychotherapien. Jetzt mal salopp gefragt: Arbeiten im Kader besonders viele Psychopathen und Psychopathinnen?

Nein nein, das kann man so nicht sagen. Aber hin und wieder gibt es sogenannte subklinische Formen von Psychopathie, die sich in den Führungsebenen halten können. Kommen dann noch Narzissmus und Machiavellismus hinzu, spricht man von toxischer Führung. Und die ist Gift fürs Betriebsklima.