Hohe Fallzahlen – Darum lassen sich Ungeimpfte trotz fünfter Welle nicht impfen

Ich finde es unangebracht, indirekt in die körperliche Unversehrtheit von Minderjährigen einzugreifen. Deshalb finde ich den Vorwurf, man sei als ungeimpfte Person unsolidarisch, fehl am Platz. Mein Impfstatus macht mich nicht unsolidarisch und jemandem deswegen ein schlechtes Gewissen einzureden, beendet die Pandemie genauso wenig. Zudem verhalten sich alle westlichen Länder unsolidarisch gegenüber Entwicklungs- und Schwellenländern, indem Impfungen gehortet werden und sogar Impfungen entsorgt werden müssen, da sie abgelaufen sind, während die ärmeren Länder immer noch zu wenig Impfstoffe haben. Ich finde es sicher nicht optimal, wenn in den Spitälern wieder Operationen verschoben werden müssten, weil zu wenige Menschen geimpft sind. Allerdings könnten laut aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen Hospitalisierungen reduziert werden, indem vermehrt auf medikamentöse Corona-Behandlungen gesetzt wird. Im Hinblick auf den über die Zeit abnehmenden Impfschutz wäre dies ein weiteres vielversprechendes Standbein, um die Hospitalisierungen zu senken.»

Wenn es aus medizinischen Gründen nötig wäre, würde ich mich impfen lassen. Wenn ich eine Risikopatientin wäre. Doch das bin ich nicht, und ich lebe auch nicht riskant. Ich bin selten in Menschenansammlungen, bin viel in der Natur. Geimpfte reisen jetzt ohne Tests in der Welt umher und schleppen das Virus überall hin. Ist das solidarisch? Das Gerede von der Solidarität ist Blödsinn. Wenn es ernsthaft darum ginge, die Pandemie zu bremsen, hätte man von Anfang an eine Testpflicht auch für Geimpfte erlassen. Man sucht jetzt einfach schwarze Schafe, so tickt der Mensch. Und man findet sie in den Ungeimpften. Das ist so einfach.