Botenstoff CGRP: Frauen leiden während Menstruation häufiger an Migräne

Botenstoff CGRP : Darum leiden während der Menstruation so viele Frauen an Migräne

Sechs bis acht Prozent der Männer und mehr als doppelt so viele Frauen leiden an Migräne . Jetzt haben Berliner Wissenschaftler den Grund für die besonders häufigen Schmerzattacken bei Frauen rund um die Monatsblutung identifiziert: Die vermehrte körpereigene Produktion des Entzündungsbotenstoffs CGRP, der als Ansatzpunkt modernster Migränemedikamente dient.

«Frauen sind bis zu dreimal häufiger von Migräne betroffen als Männer. Besonders zahlreiche und heftige Attacken erleben sie rund um die Regelblutung, aber auch beim Eintritt in die Wechseljahre. Dagegen verbessern sich die Symptome in vielen Fällen während der Schwangerschaft, und auch mit Abschluss der Menopause werden die Migräneattacken seltener. Dass Hormonschwankungen mit Migräne in Zusammenhang stehen, ist also seit langem bekannt», heisst es im Schreiben der Berliner Universitätsklinik Charité. Was aber die genaue Ursache ist, sei bisher ungeklärt geblieben.