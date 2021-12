Deshalb lieben Stars die Schweizer Skigebiete

Auch Robbie Williams und Ehefrau Ayda Field zieht es regelmässig in die Schweizer Berge. Das Paar wohnt mit ihren Kindern in Genf.

Chiara Ferragni liess mit ihren Liebsten noch vor Weihnachten die Seele in St. Moritz baumeln.

Sobald die ersten Schneeflocken den Boden der Schweizer Alpen berühren, lockt das winterliche Bergpanorama viele Schneesport- und Après-Ski-Begeisterte in die Berge. Unter ihnen: zahlreiche Promis.

St. Moritz GR

Gästeliste

In kaum einem Nobel-Skiort ist der Promifaktor höher als in St. Moritz. Regelmässig beehren die schwedischen und niederländischen Royals das 5000-Seelen-Dorf. Aber auch Prominente wie Claudia Schiffer (51), Liz Hurley (56), Kate Moss (47), Vito Schnabel (35) oder Robert De Niro (78) sind immer wieder anzutreffen. Jüngst turtelte Elias M’Barek (39) mit einer Dame an seiner Seite im Kurort. Und auch Chiara Ferragni (34) liess mit ihren Liebsten noch vor Weihnachten die Seele baumeln.