Champions League: Darum lief Inter Mailand ohne Trikotsponsor auf

Inter Mailand gewann am Mittwochabend gegen die AC Milan mit 2:0.

Spannend: Das siegreiche Team lief ohne Brustsponsor auf. Eine absolute Rarität auf der grossen Fussballbühne. Und es war nicht das erste Mal, dass Inter ohne Trikotsponsor auflief, die «Interisti» taten dies bereits in einigen Spielen in der Serie A. Dies, weil die Zahlungen des Sponsors ausblieben.

Edin Dzeko traf am Mittwochabend gegen die AC Milan.

Inter hat Geldprobleme

So ziert normalerweise der Schriftzug der Kryptowährung Digitalbits das Trikot von Dzeko, Lukaku und Co. Doch von den versprochenen 85 Millionen Franken kam laut italienischen Medien nicht mal die erste Rate an.