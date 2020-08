Sommerhitze

Darum liefern nicht alle Wetter-Apps die gleichen Prognosen

Oftmals hat man bei unterschiedlichen Apps unterschiedliche Wetterprognosen. Um das nachvollziehen zu können, muss man wissen, wie Meteorologen ihre Prognosen machen.

Wie wird eine Prognose erstellt?

Um eine verlässliche Wetterprognose zu erstellen, muss man eine grosse Menge an Daten sammeln, da das Wetter im Grunde genommen ein physikalisches Ereignis ist, das sich an die Naturgesetze hält. Das wichtigste Element dabei ist das aktuelle Wetter. «Der Schlüssel ist das jetzige Wetter. Man muss wissen, wohin die Luft fliesst und wo es kalt oder warm ist», sagt Martin Fengler, Gründer und CEO von Meteomatics in St. Gallen.

Um das jetzige und das vergangene Wetter zu eruieren, muss man eine Unmenge an Daten erheben. Vor allem was in den oberen Luftschichten vor sich gehe, spiele eine Rolle. Dabei sind Wetterballons und Radars wichtig. Hinzu kommen Drohnensysteme, wie sie Meteomatics entwickelt. «Wetterstationen am Boden sind dabei vor allem bei der Feinjustierung von Modellen wichtig», sagt Fengler.