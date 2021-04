So lief die unbewilligte Demo in Altdorf ab.

Mehrere hundert Demonstranten haben sich am Samstag bei einer nicht bewilligten Kundgebung gegen die Coronapolitik in Altdorf UR versammelt. Masken und Mindestabstand: Fehlanzeige. Die Demonstranten versammelten sich beim Tell-Denkmal auf dem Rathausplatz und zogen dann weiter auf den Bauernhof Byherger. Dort haben sie zu Beginn den «Platz der Freiheit» ausgerufen.

Dass so viele dem Aufruf gefolgt sind, damit hatte die Polizei nicht gerechnet. «Wir sind überrascht, dass es so viele sind», sagt Sonja Aschwanden, Mediensprecherin der Kantonspolizei Uri.

Polizei setzte Pfefferspray und Gummischrot ein

«Wir haben in einer ersten Phase versucht, die Personen abzufangen, bevor sie nach Altdorf kommen. Beim Bahnhof zum Beispiel haben wir das Gespräch mit den Personen gesucht», sagt Aschwanden. «Die epidemiologische Lage in Uri ist besorgniserregend. Wir haben deshalb am Tag vorher davor gewarnt, an der Demo teilzunehmen.»