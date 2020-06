Darum lockt die Swiss Angestellte zur freiwilligen Kündigung

Kommentar erfassen

Salary dumping 30.06.2020, 20:17

Ja sicher in der Logistik. Und alle die Logistiker EFZ oder EBA absolviert haben sprich den Beruf erlernt haben gucken in die Röhre. Für was haben wir ein Berufsbildungssystem wenn sowieso alle in Berufen arbeiten ohne Abschluss? Genau, Lohn drückerei. Gruss PFZ