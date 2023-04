GOAT Radio: Darum lösen Songs aus der Jugend grosse Emotionen aus

Musik verbindet sich mit individuellen Biografien

Songs initiieren Dopamin- und Oxytocin-Kicks

Konkret nisten sich alte Lieblingssongs und persönliche Evergreens derart in unseren Köpfen ein, dass sie Dopamin- und Oxytocin-Ausschüttungen initiieren können. In der Regel entstünden diese Verbindungen in Zusammenhang mit besonders emotionalen Zeiten in unserem Leben, sagt Loveday.