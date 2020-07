Aktualisiert vor 10min

Natur und Kultur

Darum lohnen sich Ferien in der Schweiz

Auch ohne Fernreisen lässt sich ein toller Sommer verbringen: Hier erfährt ihr, wie Nachhaltigkeit und unvergessliche Erlebnisse kombinierbar sind.

von Stephanie Sigrist

1 / 4 Die Schweiz hat sowohl in puncto Natur als auch Kultur viel zu bieten. Dies belegen nicht zuletzt knapp 1,3 Millionen mit dem Hashtag #inlovewithswitzerland oder #verliebtindieschweiz versehene Instagram-Bilder. 20 Minuten / sts In der Schweiz wartet ein über 62'000 Kilometer langes Wanderwegnetz darauf, erkundet zu werden, und die Optionen reichen von einstündigen Panoramarundwegen für Familien und Wanderanfänger über blau-weisse Wanderwege für Sportliche bis hin zu anspruchsvollen Klettersteigen für Schwindelfreie. 20 Minuten / sts Bei Regenwetter bieten sich Besuche in den insgesamt über 1100 Museen der Schweiz an. Wie wäre es beispielsweise, im Schlossmuseum Arenenberg im Thurgau auf den Spuren Napoleons III. zu wandeln, im Sauriermuseum Aathal fast vollständige Original-Dinosaurierskelette zu bestaunen oder im Technorama Winterthur wissenschaftliche Theorien auszutesten? LAB

Der Flugverkehr ist laut WWF Schweiz weltweit für knapp 5 Prozent des menschengemachten Klimaeffekts verantwortlich, in der Schweiz sogar für über 18 Prozent. Die Klimawirksamkeit von Flugreisen beschränkt sich nicht auf die CO 2 -Emissionen: Bei der Verbrennung von Kerosin entstehen Substanzen wie Stickoxide, Aerosole und Wasserdampf. Diese Stoffe werden in der Reiseflughöhe langsamer abgebaut als am Boden und verstärken so den Treibhauseffekt. Stickoxide bauen unter Sonneneinstrahlung Ozon auf, das in luftigen Höhen als starkes Treibhausgas wirkt, während der Ausstoss von Aerosolen und Wasserdampf die natürliche Wolkenbildung verändern. Diese Effekte sorgen kumuliert dafür, dass der Treibhauseffekt von Flugreisen durchschnittlich zwei- bis fünfmal höher ist als der blosse Ausstoss von Kohlenstoffdioxid.

Deswegen sollte – auch ausserhalb der Corona-Krise – wann immer möglich auf das Flugzeug verzichtet werden. Ein Grossteil der Reiseziele in der Nähe ist bequem mit dem Zug oder Reisebus erreichbar, was deutlich besser für die Umwelt ist als ein Flug oder eine Autofahrt. Am besten ist es, in den Ferien nicht in die Ferne zu schweifen. Ferien im eigenen Land sind nicht nur umweltfreundlich, sondern sorgen auch für einmalige Erlebnisse. Die Schweiz hat sowohl in puncto Natur als auch Kultur viel zu bieten. Dies belegen nicht zuletzt knapp 1,3 Millionen mit dem Hashtag #inlovewithswitzerland oder #verliebtindieschweiz versehene Instagram-Bilder. Fotos aus den Schweizer Alpen, idyllischen Dörfchen und Aussichtspunkten über Schweizer Städte machen sich auf Social Media genauso gut wie die obligaten Strandbilder, mit denen Social Media während der Sommermonate üblicherweise geflutet werden.

Klettern, Dino-Skelette erforschen oder eine Fremdsprache lernen?

Ein über 62’000 Kilometer langes Wanderwegnetz wartet darauf, erkundet zu werden, und die Optionen reichen von einstündigen Panoramarundwegen für Familien und Wanderanfänger über blau-weisse Wanderwege für Sportliche bis hin zu anspruchsvollen Klettersteigen für Schwindelfreie. Praktisch jedes Wandergebiet innerhalb der Landesgrenzen ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln in weniger als einem halben Tag erreichbar. Bei Regenwetter bieten sich Besuche in den insgesamt über 1100 Museen an. Wie wäre es beispielsweise, im Schlossmuseum Arenenberg im Kanton Thurgau auf den Spuren Napoleons III. zu wandeln, im Sauriermuseum Aathal im Kanton Zürich fast vollständige Original-Dinosaurierskelette zu bestaunen oder im Technorama Winterthur wissenschaftliche Theorien auszutesten? In der mehrsprachigen Schweiz lassen sich zudem Fremdsprachenkenntnisse auffrischen, ohne das Land zu verlassen.