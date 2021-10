The Dolder Grand – Darum lohnt sich ein Kurzbesuch im 5-Sterne-Hotel

In einem 5-Sterne-Hotel zu nächtigen ist teuer. Punkt. Aber das heisst nicht, dass man die luxuriösen Gebäude ohne dickes Portemonnaie nicht besuchen und sich bedienen lassen kann. Wir haben in Zürich das The Dolder Grand, eines der luxuriösesten Hotels der Schweiz, besucht und uns angeschaut, was das Hotel Tagesgästen zu bieten hat. Auswärtige Gäste sind dabei genauso willkommen wie solche, die im Hotel nächtigen. Vergesst also eure Hemmungen, ein 5-Sterne-Hotel zu besuchen. Selbstverständlich haben die Angeboten ihren Preis, unerschwinglich sind sie jedoch keineswegs.

1 – Checke den Eventkalender

Es lohnt sich hie und da einen Blick auf den Eventkalender eines Luxushotels zu schauen. So bietet das The Dolder Grand regelmässig meist kostenfreie Konzerte an – da investiert man gerne ein paar Franken in ein exklusives Getränk.

2 – Ab an die Bar

Die Bar des The Dolder Grand. Der Herr links hinten ist nicht etwa neben der Bar eingeschlafen – es handelt sich um ein Kunstwerk. The Dolder Grand

Immer ein guter Tipp: Die meisten Luxushotels verfügen über schicke Bars. Die Drinks kosten wohl einen Tick mehr, dafür geniesst man für einen Abend die noble Atmosphäre.

3 – Zelebriere einen Brunch

Die Brunchs im The Dolder Grand sind alles andere als durchschnittlich – für besondere Momente genau das Richtige … The Dolder Grand

Brunchs in Luxushotels sind grossartig – hier werden nur die besten Produkte verwendet und es wird richtig grosszügig aufgetischt. Und da man einen Brunch zelebriert, verweilt man gerne mal mehrere Stunden vor Ort und kann so richtig in den Luxushotel-Groove eintauchen. Im The Dolder Grand legt beim Brunch noch jeweils ein DJ auf. Klar, selbst ein Brunch kostet in einem 5-Sterne-Hotel viel (im The Dolder Grand kostet er 128 Franken), aber zu einem speziellen Anlass, wie einem romantischen Date oder einem Geburtstag, leistet man sich das gerne mal.

4 – Statt ins Museum gehts ins Luxushotel

Nur eines von über hundert Kunstwerken im Zürcher Luxushotel: «The pause that refreshes» von Mel Ramos. The Dolder Grand

Luxushotels sind oft regelrechte Museen. So hat das The Dolder Grand über 100 namhafte Werke von Takashi Murakami bis zu Jean Tinguely ausgestellt. Auch als externer Gast darf man diese auf einer Kunsttour mit iPad, das man an der Rezeption erhält, entdecken. Tipp: Gönn dir nach der Tour den Afternoon-Tea in der Lobby mit Kreationen von Christian Hümbs (ab 19. November).

Schaut lecker aus? Der Afternoon-Tea mit Leckereien von Christian Hümbs. The Dolder Grand

5 – Rein ins Chalet

Ab dem 19. November ist St. Moritz in der Dolder Lodge zu Gast. Die frische Bergluft von Corviglia wird durch Zürich wehen. Aufgetischt werden saisonale Spezialitäten. Gleichzeitig öffnet das Fondue-Popup «Krug Chalet». Wieso nicht mal für ein Fondue und ein Glas Champagner einen Blick in ein Luxushotel werfen? Apropos: Ab dem ersten Dezember steht wieder ein wunderhübsch geschmückter Weihnachtsbaum in der Steinhalle des Hotels – bestimmt ein schöner Insta-Shot.

Jeweils ein kleines Spektakel: der geschmückte Weihnachtsbaum im The Dolder Grand. The Dolder Grand

Besuchst du hie und da ein Luxushotel? Welches? Oder bist du lieber in einfacheren Hotels unterwegs?