Studie Uni Basel: Darum macht ein eigenes Häuschen weniger glücklich als erwartet

In einer grossangelegten deutschen Studie versuchten zwei Wissenschaftler der Universität Basel herauszufinden, welchen Einfluss der Erwerb von Eigentum auf das Glück von 800 Teilnehmenden hat.

Darum gehts In einer Studie der Uni Basel wurden 800 Menschen in Deutschland, die ein Eigenheim erwarben, nach fünf Jahren befragt, wie glücklich sie nun sind.

Hierbei stellte sich unter anderem heraus, dass das Glück durch die Gewohnheit zerstört werden kann.

Die Menschen waren ausserdem oftmals zu optimistisch eingestellt, dass ihnen ihr Eigenheim Glück bescheren wird.

In einer Studie der Universität Basel versuchten zwei Wirtschaftswissenschaftler herauszufinden, wie glücklich Menschen nach dem Erwerb von Eigenheim wirklich sind. Hierzu befragten Alois Stutzer und Reto Odermatt in einem Zeitraum von fünf Jahren 800 Teilnehmende. Laut Medienmitteilung sollten sich alle Befragten zwischen drei Monaten vor und bis zu einem Jahr nach ihrem Umzug befinden. Dadurch waren die Vorstellungen des Eigenheims bereits konkretisiert worden. «Es kommt selten vor, dass die Menschen hinsichtlich ihrer zukünftigen Zufriedenheit und dem Glück als Ergebnis ihrer heutigen Entscheidung befragt werden», so Stutzer zu 20 Minuten.

Am Anfang der Studie wurde eine Hypothese aufgestellt, dass die Zufriedenheitseffekte überschätzt werden würden. Hierfür wurde eine Skala von null bis zehn erstellt. In dieser konnten die Teilnehmenden angeben, wie glücklich sie aktuell sind. Nach fünf Jahren wurden exakt dieselben Personen mit den gleichen Fragen konfrontiert und im Anschluss die Antworten miteinander verglichen. Zeitgleich teilten die Wissenschaftler die Teilnehmenden hinsichtlich ihrer Motivation zum Kauf einer Immobilie in zwei Gruppen: den extrinsischen Gründen wie zum Beispiel dem Ansehen sowie den intrinsischen Gründen wie beispielsweise der Familie.

«Wir unterschätzen die Gewohnheit»

Anders als jedoch von vielen Eigentümern erhofft, ist das Eigenheim jedoch kein Garant für Glück. «Die Studie zeigt, dass wir teils falsche Vorstellungen von unserem eigenen Glück haben. Sie weist in die Richtung, dass eine materielle Wertorientierung eher zu Fehlprognosen führt», so Odermatt. «Das Eigenheim macht glücklich, jedoch weniger stark als erwartet.» Warum wir Menschen diese Vorstellungen haben, kann seiner Meinung nach an der Erziehung, der Sozialisierung oder der Werbung liegen.

Darüber hinaus unterschätzen Menschen laut Stutzer die Gewohnheit. «Die Leute gewöhnen sich sowohl an Wohlstand als auch an negative Ereignisse. Nach einer gewissen Zeit sahen sie beispielsweise nicht mehr den gesteigerten Wohnraum ihres Eigenheims.» Zum Vergleich verweist Stutzer auf eine andere Studie. Nach dem Verlust eines Partners oder einer Partnerin gewöhnten sich die Probanden und Probandinnen nach einiger Zeit auch an dieses Ereignis. «Nach drei Jahren zeigte sich die gleiche Zufriedenheit wie jene vor dem Verlust der Person», so der Wirtschaftswissenschaftler.

Auf die Frage, was denn nun den Menschen glücklich macht, antwortet Stutzer: «Die sozialökologische Glücksforschung hat herausgefunden, dass eine sinnstiftende Beschäftigung Struktur im Leben einer Person schenkt und das Glück steigern kann. Bei hoher Arbeitslosigkeit hat sich gezeigt, dass das Glück der Menschen abnahm.» Zudem seien soziale Beziehungen, die auf gegenseitigem Vertrauen beruhen, ein Faktor für Glück. Darüber hinaus werde Glück durch eine bessere Umweltqualität, beispielsweise die Qualität der Luft, gesteigert. «Wenn die Menschen frei atmen können, sind sie auch zufriedener», so Stutzer.