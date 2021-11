Neue Kampagne – Ricola macht sich in seiner Werbung über Start-ups lustig

Mit diesem Werbespot will Ricola europaweit eine neue Kampagne starten.

Für Ricola war der vergangene Winter hart. Weil sich wegen Corona kaum jemand noch zu husten traute, blieben auch die Hustenbonbons der Laufener-Firma in den Regalen. «Wir hatten deshalb eine Delle bei den Verkaufszahlen», sagt Ricola-Chef Thomas P. Meier zu 20 Minuten.

Seit dem Frühjahr ziehen die Verkaufszahlen laut Meier aber wieder an. Nun geht der Kräuterbonbon-Hersteller mit einer neuen europaweiten Werbekampagne in die Offensive. Acht Jahre gibt es die Wer-hats-erfunden-Kult-Werbung von Ricola schon nicht mehr. Wird die neue Werbung auch so kultig (siehe Video oben)?