Maskenpflicht im ÖV gilt nicht fürs Fahrpersonal

Darum müssen Chauffeure keine Maske tragen

Im ÖV gilt seit Montag eine Maskenpflicht. Pendler wundern sich, warum Tram- und Buschauffeure trotzdem keine Maske tragen.

In Bussen ist die erste Sitzreihe abgesperrt und die vorderste Tür darf nicht zum Ein- und Aussteigen benutzt werden. So wird der Schutz der Chauffeure sichergestellt.

Auf Anfrage von 20 Minuten heisst es bei den Zürcher Verkehrsbetrieben (VBZ), dass das Fahrpersonal in der ganzen Schweiz keine Maske tragen muss. Grund dafür ist, dass die Chauffeure von den Passagieren abgetrennt sitzen. So ist in Bussen die erste Sitzreihe abgesperrt und die vorderste Tür – gleich beim Buschauffeur – bleibt weiterhin geschlossen. In den Trams sitzen die Chauffeure in ihrer eigenen Kabine und sind so von den Gästen räumlich abgetrennt.