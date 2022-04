Ukrainer in Burgdorf BE – Darum müssen Flüchtlingskinder teils sechs Wochen auf die Schule warten

«Wir wollen den Kindern Sicherheit geben. Deswegen kommen sie erst nach den Ferien zu uns an die Schule», sagt Hans Rudolf Kummer.

In Burgdorf sind Willkommensklassen für Flüchtlingskinder in Vorbereitung, die aber noch rund sechs Wochen auf sich warten lassen.

Mehrere Willkommensklassen sind in Vorbereitung, lassen aber noch rund sechs Wochen auf sich warten. Bis dahin müssen die Kinder auf ihre Einschulung warten.

In Burgdorf werden mehr als 100 Flüchtlingskinder erwartet.

Die Schweiz erlebt momentan eine Flüchtlingswelle. So auch in Burgdorf: Mehr als 50 ukrainische Kinder und Jugendliche im Schulalter sind bereits angekommen. Erwartet werden momentan über hundert. Die Stadt will ein funktionierendes und stabiles Schulungsangebot für die Volksschulstufe bereitstellen.