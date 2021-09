SFV legte Veto ein - Darum muss Berner seinen Experten-Job bei SRF aufgeben

1 / 3 Bruno Berner muss wegen seines Trainerjobs beim SFV seinen Experten-Job beim SRF beenden. freshfocus «Von Anfang an hat mich der Verband transparent darüber informiert, dass es in diese Richtung gehen könnte», sagt Berner gegenüber 20 Minuten. Urs Lindt/freshfocus Ein Berner-Comeback beim SRF bei der Übertragung von internationalen Spielen sei aber nicht ausgeschlossen. freshfocus

Der Experten-Stuhl von Bruno Berner wird im SRF-Studio in Zukunft leer bleiben. Am Mittwoch teilte der TV-Sender mit, dass der 43-Jährige in Zukunft nicht mehr Teil der Super-League-Berichterstattung sein wird. Der Grund: Berners neuer Job als Trainer der U-19-Nati ist nicht mit seiner Aufgabe als TV-Experte vereinbar.

Doch ist der Terminplan des Junioren-Nati-Trainers derart vollgepackt, dass dieser es zeitlich an den Wochenenden nicht mehr ins Studio nach Leutschenbach schafft? Nein, der Grund für Berners Aus als Fussball-Experte ist ein anderer: Der Fussballverband hat sein Veto eingelegt.

SFV will Interessenskonflikt verhindern

«Wir wollen möglichen Interessenskonflikten vorbeugen. Ein solcher könnte entstehen, wenn Bruno Berner als TV-Experte bei Partien der Schweizer Liga Spieler beurteilen müsste, die er gleichzeitig als Trainer der U-19-Nati betreut», heisst es beim Schweizerischen Fussballverband auf Anfrage. Dieser Grundsatz gelte für alle Trainerinnen und Trainer von Schweizer Nationalmannschaften.

«Von Anfang an hat mich der Verband transparent darüber informiert, dass es in diese Richtung gehen könnte», sagt Bruno Berner selbst zu 20 Minuten. «Daher ist das für mich auch ok so. Schliesslich ist der Trainer-Job ja auch mein Hauptberuf.» Ob beides für ihn zeitlich kombinierbar gewesen wäre, sei dadurch auch irrelevant. Drei Jahre lang sammelte Berner mit seinen fachkundigen Analysen zahlreiche Sympathien bei den SRF-Zuschauern und -Zuschauerinnen.

SRF-Comeback von Berner ist nicht ausgeschlossen

Aus dieser ein Highlight herauszupicken, sei schwierig. «Etwas ganz Spezielles war sicher der EM-Final zwischen Italien und England, den ich gemeinsam mit Rainer Maria Salzgeber und Beni Huggel im SRF-Studio begleiten durfte.» «Ich bin sehr dankbar für alles, was ich in diesen drei Jahren erleben durfte», sagt Berner. Ein besonderer Dank gehe an seinen Ex-Club SC Kriens, der ihm die Arbeit als TV-Experte neben seiner Anstellung als Trainer ermöglicht habe.

Sein neuer Job als U-19-Trainer bereitet dem Ex-Fussballer grosse Freude. «Es macht grossen Spass, wieder mit einer jüngeren Generation zu arbeiten», schwärmt Berner. Ein SRF-Comeback ist zudem nicht ausgeschlossen. «Für internationale Top-Spiele wäre ein Engagement als TV-Experte in der Regel weniger problematisch» sagt der Verband. Berners Pech: Bis auf Weiteres zeigt das SRF wegen fehlender Rechte gar keine internationalen Live-Spiele.