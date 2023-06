Eltern wollen Kind «Putin nennen – Behörden lehnen ab

«Der Krieg ist natürlich nicht ok (…) aber inzwischen ist Putin ja an allem Schuld», so verteidigt Vater Ronny aus Hishult (Schweden) die Namenswahl seines Sohnes. Schon vor seiner Geburt – und auch Russlands Angriff auf die Ukraine – beschlossen Ronny und seine Frau Ann, dass ihr Kind so heissen soll wie der russische Machthaber. Derweil hatten sie zwar reichlich Zeit, ihre Entscheidung zu überdenken – denn das Einwohnermeldeamt lehnte diesen Namen mehrfach ab. Trotzdem bleiben sie bei dieser zumindest fragwürdigen Namenswahl. Das berichtete die schwedische Zeitung «Expressen».