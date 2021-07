Gegen Richtlinien verstossen  - Darum muss Facebook diese zwei Hasskommentare wieder freischalten

Das hat der Bundesgerichtshof in Deutschland entschieden.

Dort wurden die Konten einer Facebook-Userin und eines Facebook-Users für jeweils drei, beziehungsweise 30 Tage gesperrt, nachdem sie Inhalte auf der Plattform geteilt hatten, die laut dem Unternehmen gegen die Nutzungsbedingungen verstossen. Wie Spiegel.de berichtet, hatte die Frau in einem Post geschrieben, dass sie sich an kein Attentat erinnern könne, das von «Reichsbürgern» verübt worden sei. «Deutsche Menschen werden kriminalisiert, weil sie eben eine andere Ansicht von ihrem Heimatland haben als das Regime. Migranten können hier morden und vergewaltigen und keinen interessiert's!», hiess es in dem Schreiben.