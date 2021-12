Homeoffice-Pflicht ab Montag – Darum musst du auch als Ungeimpfter weiterhin arbeiten gehen

Mit der Homeoffice-Pflicht will Bundesrat Alain Berset die Kontakte reduzieren, das Pendeln einschränken und grosse Menschenansammlungen im ÖV verhindern, wie er am Freitag sagte.

Ab Montag gilt wieder Homeoffice-Pflicht. Wo das nicht möglich ist, gilt Maskenpflicht in Innenräumen.

Die Hälfte der Angestellten in der Schweiz muss aber vor Ort arbeiten.

Ab Montag sollen nur noch Geimpfte und Genesene Zugang zu Innenräumen bekommen. Dies betrifft Restaurants, Kultur-, Sport- und Freizeitbetriebe sowie Veranstaltungen. Am Arbeitsplatz gilt die 2G-Regel jedoch nicht, dafür führt der Bundesrat eine alte Massnahme wieder ein, wie er an einer Pressekonferenz am Freitagnachmittag sagte.