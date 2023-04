Bis zu 22 000 Franken Strafe : In London Autofahren kann teuer werden

1 / 3 Die meisten Europäer wollen in ihrem Leben einmal nach London. Eine Anreise mit dem Auto empfiehlt sich aber nicht unbedingt. IMAGO/ingimage Die Oxford Street in London galt lange als eine der Strassen mit der meisten Luftverschmutzung der Welt. IMAGO/Panthermedia Um der Luftverschmutzung vorzubeugen, gelten in der Stadt bestimmte Emissions-Regelungen. Wer gegen diese verstösst, wird zur Kasse gebeten. IMAGO/ingimage

Darum gehts Wer als Tourist mit dem Auto nach London reist, muss aufpassen.

Die Emissions-Regeln erfordern eine Registrierung des Autos, um bestimmte Zonen der Stadt befahren zu dürfen.

Wer das nicht tut, wird automatisch als Auto mit hohem Ausstoss gewertet.

In London sind einem Bericht des «Guardian» zufolge Tausende Ausländer in eine Bussgeld-Falle wegen Verstössen gegen Emissions-Regelungen getappt. In Einzelfällen hätten sich mehr als 20’000 Pfund (mehr als 22’000 Franken) an Bussgeldern angesammelt. Die Tickets seien meist gar nicht wegen tatsächlicher Verstösse, sondern eher aus Unwissen der Betroffenen verhängt worden, schreibt die Zeitung in ihrer Samstagsausgabe.

Hintergrund ist eine Regelung der Londoner Verkehrsbehörde «Transport for London» (TfL). Demnach dürfen in bestimmte Zonen Londons nur Fahrzeuge einfahren, wenn sie bestimmte Emissions-Voraussetzungen erfüllen. Ausländische Autofahrer müssen ihre Fahrzeuge registrieren, bevor sie in die entsprechenden Gebiete fahren.

Registrieren, sonst wird es teuer

Wer dies nicht tut, wird automatisch wie ein Fahrzeug mit einer hohen Diesel-Emission behandelt und muss mit entsprechend hohen Bussgeldern rechnen. Und das, obwohl die allermeisten Fahrzeuge der Norm entsprechen. Nach eigenen Angaben von TfL erfüllen praktisch alle Autos mit einem Baujahr nach 2005 die Vorgaben. Dennoch seien allein von Januar bis September vergangenen Jahres 18’962 Bussgeldbescheide an die Halter von im Ausland registrierten Wagen verschickt worden.

Hinzu kommt laut «Guardian», dass der Postweg ins Ausland verhindert, dass die Betroffenen einen Rabatt bei schneller Zahlung in Anspruch nehmen können – es werde also in vielen Fällen sogar der doppelte Betrag fällig.

Kampf gegen die Luftverschmutzung

Die Regelung ist Teil des jahrzehntelangen Kampfes der Londoner Stadtväter gegen die eklatante Luftverschmutzung in der Stadt. Unter anderem wegen der Ausstösse von Taxis und Doppeldecker-Bussen sind die Schwefeldioxid-Konzentrationen in Teilen der Innenstadt, zum Beispiel in der beliebten Einkaufsstrasse Oxford Street, extrem hoch. Die Oxford Street galt vor etwa einem Jahrzehnt als eine der am meisten verschmutzten Strassen der Welt, was die Schwefeldioxid-Konzentration angeht.

Warst du schon mal in London? Ja, sogar mehrere Male. Es ist eine tolle Stadt. Ja, aber nur einmal. Nein, aber ich will auf jeden Fall noch dorthin reisen. Nein, die Stadt reizt mich nicht.

Keine News mehr verpassen Mit dem täglichen Update bleibst du über deine Lieblingsthemen informiert und verpasst keine News über das aktuelle Weltgeschehen mehr.

Erhalte das Wichtigste kurz und knapp täglich direkt in dein Postfach.