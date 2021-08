Schluss mit dem Magnetstreifen - Darum musst du die Kreditkarte in Zukunft nicht mehr durchziehen

Der amerikanische Zahlungsdienstleister will in Zukunft nur noch Debit- und Kreditkarten ohne Streifen herausgeben.

Einfach die Karte hinhalten und sofort bezahlen. Kontaktlos zahlen soll in Zukunft Standard werden. Dafür soll im Gegenzug der schwarze Magnetstreifen verschwinden: Der Zahlungsdienstleister Mastercard will in Zukunft ausschliesslich Debit- und Kreditkarten ohne den schwarzen Magnetstreifen herausgeben.



Abgeschafft wird die Technologie jedoch nicht auf einen Schlag. Sie soll stufenweise erfolgen, wie «Blick» schreibt. Ab 2024 soll es in Europa nur noch Karten von Mastercard ohne Magnetstreifen geben. Denn dort seien Chipkarten, mit denen kontaktlos bezahlt werden kann, schon stark verbreitet.