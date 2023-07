Diebstahlgefahr: Darum musst du jetzt am Rheinfall besonders vorsichtig sein

Seit Anfang Juli 2023 kommt es am Rheinfallbecken in Neuhausen vermehrt zu Taschendiebstählen.

Am Rheinfall in Schaffhausen treiben Taschendiebe ihr Unwesen. Seit Anfang Juli 2023 hat die Polizei vermehrt Meldungen zu Taschendiebstählen im Bereich des Rheinfallbeckens in Neuhausen am Rheinfall registriert. Sie rät Besucherinnen und Besuchern zu erhöhter Achtsamkeit und bittet Diebstähle zu melden.