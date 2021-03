Als er das Produkt auf Google suchte, wurde ihm wieder der tiefere Preis angezeigt. «Bei diesem Händler wird man sozusagen für die Kundentreue bestraft», sagt Grund zu 20 Minuten. Dass ein anonymer Kunde via Google einen anderen Preis angezeigt bekommt, nennt sich Individual Pricing, erklärt Grund – er doziert als Wirtschaftsprofessor an der HWZ.

In vielen Fällen – wie bei Grunds Kontaktlinsen – sind die Anbieter allerdings weniger transparent darüber, wie sie ihre Preise individuell anpassen. «Der Preis kann abhängig davon sein, was man für ein Gerät verwendet, welche Standortdaten man übermittelt und wie häufig man eine Website benutzt», sagt der Ökonom. Der Kunde merkt davon oft kaum etwas.

Vergleiche machen

Ausloggen

Inkognito shoppen

Der Inkognito-Modus von Browsern wie Chrome kann beim Onlineshopping eine gute Idee sein. Denn besonders in der Reisebranche, aber auch generell im Handel, ist es üblich, dass Anbieter sich merken, wie oft ein Nutzer sich ein Angebot anschaut. Wenn ein Reisebüro davon ausgehen kann, dass der Kunde unbedingt an einem bestimmten Tag fliegen oder an eine bestimmte Destination reisen will, dann könnte es die Preise für diese Angebote erhöhen, sagt Grund. Diese Gefahr ist kleiner, wenn der Inkognito-Modus das Tracking verhindert.