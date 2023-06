Im Tierpark Goldau wurde Bärin Maya eingeschläfert. In der Pathologie Bern wird die Krankheit der Syrischen Braunbärin untersucht, weil bisher nicht bekannt ist, woran sie litt.

1 / 3 Bärin Maya wurde nach einer Krankheit im Tierpark Goldau am Dienstagvormittag eingeschläfert. Tierpark Goldau An welcher Krankheit sie genau gelitten hat, wird nun in der Pathologie in Bern untersucht. Tierpark Goldau «Die Krankheit schlug auf ihre Hinterläufe. Diese zog sie immerzu nach und leider gaben sie zeitweise auch ganz nach», so der Kurator des Tierparks, Pascal Marty. Tierpark Goldau

Darum gehts Im Tierpark Goldau musste die 23-jährige Syrische Braunbärin Maya eingeschläfert werden.

Maya litt an einer Krankheit, welche in ihre Beine ausstrahlte.

Der Kurator des Tierparks, Pascal Marty, sagt, Maya hätte an ihren letzten Tagen keine Schmerzen mehr gehabt.

«Maya lief in den letzten zwei Wochen nicht mehr gut. Sie zog ihre Hinterläufe nach», sagt Pascal Marty, Kurator des Tierparks in Goldau. «Wir haben direkt mit der Behandlung angefangen, aber leider ging es Maya immer schlechter», so Marty weiter. Die 23-jährige Syrische Braunbärin wurde am Dienstagvormittag im Tierpark eingeschläfert.

«Wir haben uns mit dem Tierärzte-Team und den Tierpflegern, die tagtäglich mit Maya zu tun hatten, besprochen und leider war die Prognose sehr schlecht», sagt Marty. «Maya hätte vermutlich sehr bald nicht mehr gehen können und die Lebensqualität unserer Tiere ist das Wichtigste. Also wägten wir ab, was für Maya das Beste ist», begründet Marty die Entscheidung zur Einschläferung.

Maya hatte vermutlich keine Schmerzen

An ihren letzten Tagen frass Maya normal, worauf Marty schloss, dass sie wohl unter keinen grossen Schmerzen litt. «An welcher Krankheit Maya gelitten hat, wissen wir noch nicht sicher. Das wird nun in der Pathologie in Bern untersucht».

Taki, Mayas Bruder, ist nun der einzig verbleibende Bär im Tierpark. Welcher Bär oder welche Bärin sich zu ihm hinzugesellen wird, ist laut Marty aktuell in Abklärung. Jedoch wird es wahrscheinlich wieder ein Syrischer Braunbär sein, eine Unterart, die vom Aussterben bedroht ist.

Maya wurde im Jahr 2000 im Tierpark Goldau geboren. Nach ihrem ersten Lebensjahr zügelte sie in einen Zoo in Frankreich. 2021 kam sie zurück nach Goldau, wo sie gemeinsam mit Taki und der im letzten Jahr verstorbenen Laila lebte. «Wir haben den Zoo in Frankreich auch über den Tod von Maya informiert, da die Tierpfleger auch persönliches Interesse hatten, wie es Maya ging.»

