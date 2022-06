Bombendrohung: Darum mussten 2 Kampfjets das Passagierflugzeug begleiten

Daniel Reist, Mediensprecher der Schweizer Armee, bestätigt den Einsatz. «Wir wurden von der zivilen Flugsicherheit über die Bombendrohung in Kenntnis gesetzt und rückten mit den beiden F/A-18-Jets schnellstmöglich aus.»

Wie die Schweizer Flugsicherung «Skyguide» gegenüber 20 Minuten berichtet, wurde der Pilot der betroffenen Swiss-Maschine über eine mögliche Bombe in Kenntnis gesetzt und informierte in der Folge die Flugsicherung. (Bild: Kampfjets begleiten eine Swiss-Maschine im Januar 2016.)

Am Donnerstagabend wurde ein Passagierflugzeug der Swiss von zwei F/A-18-Kampfjets patrouilliert. (Bild: Kampfjets begleiten eine Swiss-Maschine im Januar 2016.)

Bombe an Bord? – Am Donnerstagabend nach 19 Uhr meldeten mehrere 20-Minuten-Leserinnen und -Leser zwei Überschallknalle über den Kantonen Luzern und Zug. Der Grund: Zwei F/A-18-Jets patrouillierten ein Passagierflugzeug der Swiss zum Flughafen Kloten.

Wie die Schweizer Flugsicherung «Skyguide» gegenüber 20 Minuten berichtet, wurde der Pilot der betroffenen Swiss-Maschine über eine mögliche Bombe in Kenntnis gesetzt und informierte in der Folge die Flugsicherung. «Skyguide» forderte daher umgehend Luftunterstützung an. «Bei einer Bombendrohung ist es Standard, die Luftwaffe zu alarmieren, um das betroffene Flugzeug abzufangen», sagt Vladi Barrosa, Mediensprecher von «Skyguide».