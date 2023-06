Zug : Darum nehmen Jugendliche am Jodlerfest teil

Darum gehts Drei junge Erwachsene erzählen 20 Minuten gegenüber, warum sie am Jodelfest mitjuchzen und mithelfen.

Jodeln ist laut des eidgenössischen Jodelverbands bei jungen Erwachsenen immer beliebter.

Diesen Trend beobachte der Verband schweizweit.

«Am Jodlerfest in Andermatt hat mich das Jodeln damals gepackt: So etwas tolles habe ich noch nie erlebt. Im ganzen Dorf haben Jodler auf der Strasse zusammen gejuchzt, wenn jemand spontan angestimmt hat. Die Stimmung war einzigartig und man spürte eine Verbundenheit», sagt Lisa Heimann aus Cham.

Sie und ihre Schwester Nina Heimann werden am diesjährigen eidgenössischen Jodlerfest in Zug mit dem Jodlerclub «Schlossgruess Cham» mitmachen und am dreitätigen Fest aushelfen. Auch Manuel Müller wird dabei sein und helfen.

«Schade, dass immer weniger junge Leute Jodelmusik hören»

Der 18-Jährige erzählt: «Ich finde es schade, dass das klassisch Kulturelle immer mehr vergessen geht und wenig junge Leute Jodelmusik hören». Auch die Heimann-Schwestern stimmen Müller zu. Nina Heimann habe an einem Geburtstagsfest ihres Grossvaters das erste Mal Jodler gehört. «Ich fand das so schön, dass ich in einem Kinderchor angefangen habe zu singen und jetzt beim Jodlerclub dabei bin.»

Müller ist «stolz, einen Teil der Tradition zu sein» und freue sich auf den Anlass. Auch Nina Heimann sagt: «Der Event wird sicher hammergeil!» Und Lisa ergänzt: «Ich freue mich auf die coole Gesellschaft des Jodlerclubs und die tolle Zeit, die wir haben werden.»

«Es gibt immer mehr junge Erwachsene, die in Jodelchören mitmachen»

Präsident des Organisationskomitees des Jodlerfests, Stephan Schleiss, sagt auf Anfrage: «Beim Jugendlager für Jodelchöre nehmen seit zehn Jahren immer mehr junge Erwachsene teil. Die Präsidentin des eidgenössischen Jodlerverbands bestätigte mir die steigende Beliebtheit».

Laut Schleiss vermelden auch die fünf Unterverbände in der ganzen Schweiz die steigende Teilnehmerzahl der Lager für das Jodeln, das Fahnenschwingen und das Alphornblasen. «Die Verbände betreiben gezielte und professionelle Nachwuchsarbeit und das stösst auf fruchtbaren Boden. Meine Vermutung ist, dass es zur Globalisierung einen Gegentrend gibt und lokale Traditionen so an Beliebtheit gewinnen.»

