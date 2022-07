Rücktritt : Darum muss Boris Johnson gehen

Der britische Premierminister Boris Johnson wird sein Amt aufgegeben. Zuvor waren über 50 Minister und Regierungsmitarbeiter aus Protest gegen ihn zurückgetreten – historisch.

Der Regierungssitz 10 Downing Street erklärte soeben, Johnson wolle sich noch am Donnerstag an die Nation wenden. Laut «BBC» würde Johnson zu den Premierministerinnen und Premierministern mit den bislang kürzesten Amtszeiten gehören. Mit Stand heute, Donnerstag, 7. Juli, ist Johnson zwei Jahre und 349 Tage im Amt und liegt so hinter seiner Vorgängerin Theresa May (drei Jahre und elf Tage).