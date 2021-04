Parfümieren sich mit eigenem Urin

Männchen werden vor der Paarungszeit fett

Die kleineren Weibchen geben den Ton an

Bei den Bolivianischen Totenkopfaffen bilden die Weibchen den Kern der Gruppe und sind dominant gegenüber den etwas grösseren Männchen. Diese leben meist in der Peripherie der Gruppe und schliessen sich nur zur Paarungszeit den Weibchen an. Während die Weibchen ein Leben lang in der Gruppe bleiben, verlassen junge Männchen ihre Geburtsgruppe im Alter von vier bis fünf Jahren und bilden Junggesellengruppen. Koalitionen von Männchen versuchen dann, sich gemischten Gruppen anzuschliessen. Diese Koalitionen wechseln sie alle zwei bis drei Jahre zwischen den Gruppen hin und her.