Natur pur : Darum pausieren Schwalben auf ihrer Reise in den Süden 

Ein News-Scout hat diese Mehlschwalben in Horw fotografiert. News-Scout Sie suchen beim Haus Schutz vor dem Regenwetter. News-Scout Auch in der Stadt Luzern versammeln sich Schwalben im Trockenen unter einem Dach. News-Scout

Darum gehts Wegen des Regens und Windes können Schwalben nicht in den Süden fliegen.

Darum pausieren sie in der Region Zentralschweiz.

Dies sei kein Grund zur Sorge, so die Vogelwarte Sempach.

Findet man aber geschwächte Schwalben, kann man sich bei der Vogelwarte melden.

Mehrere News-Scouts haben Bilder geschickt von Schwalben, welche am Mittwoch bei Dauerregen tief in der Stadt Luzern herumfliegen oder sich Schutz bei Häusern suchen. Der Reuss entlang, beim St. Karli-Quai in der Nähe des Nölliturms, fliegen unzählige Schwalben derart tief, dass sie bei den Passanten fast im Gesicht oder in den Schirmen landen. Diskutiert wird über die Schwalben auch auf Social Media. Anfragen sind ausserdem bei der Vogelwarte Sempach eingegangen, wie Livio Rey, Biologe und Mediensprecher auf Anfrage bestätigt: «Wegen des schlechten Wetters können die Schwalben nicht in den Süden fliegen. Wegen des Regens und Windes legen sie eine Pause ein.»

«Die Schwalben fliegen immer und fressen dabei unterwegs ein wenig.» Livio Rey, Biologe und Mediensprecher der Vogelwarte Sempach.

Obwohl die Zugzeit langsam dem Ende zugeht, kann man momentan viele ziehende Rauch- und Mehlschwalben in der Region Zentralschweiz beobachten. Die Schwalben sind momentan gezwungen, tiefer zu fliegen, weil sie Nahrung in der Nähe des Bodens finden. «Die Schwalben fliegen immer und fressen dabei unterwegs ein wenig», so Rey weiter. Ausserdem würden die Vögel unter den Gebäuden Schutz suchen. Die Situation ist laut Rey kein Grund zur Sorge.

Geschwächte Tiere bei der Vogelwarte melden

Dennoch kann es sein, dass einzelne Tiere durch diese Situation auch eingehen könnten. Dies sei für die Population aber nicht bedrohlich. Rey: «Möglich ist auch, dass vereinzelt geschwächte Schwalben aufgefunden werden. Ist dies der Fall, so können sie sich bei uns melden und wir vermitteln sie anschliessend an eine Pflegestation weiter.» Die Vogelwarte ist per Kontaktformular oder während den Bürozeiten unter der Telefonnummer 041 462 97 00 erreichbar.

Auch mitten in der Stadt Luzern suchen die Schwalben Schutz vor dem Regen unter einem Hausdach. News-Scout

