Italien: Frau pendelt täglich 1300 Kilometer zur Arbeit

Die junge Italienerin Giuseppina Giuliano arbeitet in Mailand, lebt jedoch bei ihren Eltern in Napoli.

Um 5.09 Uhr fährt ihr Zug in Napoli los, am Abend ist sie um 22.53 Uhr zu Hause.

Giuseppina Giuliano kommt aus Neapel und arbeitet in Mailand – zwei Städte, die über 650 Kilometer entfernt von einander sind. Trotzdem entschied sie sich, nachdem sie die Zusage für ihren neuen Job in Mailand bekam, gegen einen Umzug. Stattdessen pendelt sie täglich neun Stunden mit dem Zug.

Sie steht um 3.30 Uhr auf und nimmt am Hauptbahnhof in Neapel den Zug um 5.09 Uhr. Damit kommt sie pünktlich zu ihrem Schichtanfang um 10.30 Uhr in Mailand an. Nach ihrem Schichtende um 17.00 Uhr nimmt sie wieder den Zug und ist um 22.53 Uhr zu Hause. Wenn es keine Verspätungen gebe, sei sie gerade rechtzeitig zum Abendessen zu Hause, so Giuseppina Giuliano zum «Corriere del Mezzogiorno».