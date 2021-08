Weiterbildungskrise: Migros schliesst drei Klubschulen wegen geringer Nachfrage

Obwohl viele Leute durch Kurzarbeit in der Krise mehr Zeit gehabt hätten für Weiterbildungen, sparten die Menschen gerade dort.

Die Migros Klubschule macht deshalb nun gleich an drei Standorten dicht.

Die ganze Weiterbildungs-Branche steckt in der Krise.

Die Migros schliesst an drei Standorten ihre Klubschule.

Vor de r Italien-Rundreise d ie Sprachkenntnisse auffrischen, Gitarre spielen oder Töpfern lernen: Wer etwas Neues lernen will , dem stehen in der heutigen Zeit diverse Angebote zur Verfügung. Wer dabei nicht unbedingt die Schulbank drücken möchte , k ommt immer mehr auch digital auf seine Kosten.

Die Leute lernen mehr digital. D er Präsenz-Unterricht ist daher weniger angesagt . Diesen Trend bekommt die Migros Klubschule nun schmerzhaft zu spüren. Die Genossenschaft Migros Aare macht gleich an drei Standorten die Klubschule dicht. A uf Ende 2021 schliessen jene in Biel, Wohlen und Zofingen.

Der Grund für die Schliessung ist die Nachfrage, die stark zurückgegangen ist. Diese war an den betroffenen Standorten schon vor der Corona-Pandemie rückläufig, wie Andrea Bauer, Mediensprecherin der Genossenschaft Migros Aare auf Anfrage sagt.

Im Vergleich zu 2014 hat die Migros Klubschule an diesen drei Standorten teilweise mehr als «ein Drittel der Teilnehmerstunden eingebüsst», wie Bauer sagt. Dabei spiele es keine Rolle, ob es sich um Sprach- oder Freizeitkurse handelt. In der Corona-Zeit waren die Center zeitweise ganz geschlossen.

Mitarbeitende dürfen bleiben

Die Schliessungen haben Konsequenzen für das Personal : 20 Vollzeitzeitstellen werden gestrichen – acht in der Administration und zwölf bei den Kursleiterinnen und Kursleiter n . Die betroffenen Mitarbeitenden sollen innerhalb der Klubschule weiterbeschäftigt werden, wie die Migros mitteilt.

Generell scheint die Branche der Weiterbildung in einem Umbruch zu sein, heisst es bei der Migros. «Wir stellen einen Wandel im Bildungsbereich hin zu digitalen Formaten fest, welchen Corona sicher beschleunigt hat», sagt Bauer. Die Nachfrage nach Online-Kursen steigt, während klassische Kurse weniger gefragt sind.

Zum Umdenken gezwungen

« Die klassische Weiterbildungs-Branche steckt in einer Krise », sagt Bernhard Grämiger vom Schweizer Verband für Weiterbildung. Wegen Corona sei die Nachfrage etwa nach Sprachkursen allgemein eingebrochen. «Gleichzeitig ist das Bewusstsein, dass Online-Sprachangebote eine geeignete Alternative sind, gestiegen.»

Grämiger rechnet damit, dass die Konkurrenz durch Online-Angebote in Zukunft noch grösser wird. Der Präsenzunterricht werde derweil an Bedeutung verlieren. «Das zwingt die grossen Anbieter zum U mdenken», so der Experte. «Es braucht eine Mischung aus Lektionen im Klassenzimmer , ergänzt etwa mit Übungen auf einer E-Learning-Plattform.» Dass der Präsenzunterricht ganz verschwindet , glaubt Grämiger daher nicht.