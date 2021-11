Versprechen nicht erfüllt – Darum posten gerade alle ihre Tiere und glauben, damit etwas Gutes zu tun

Wer in den letzten Tagen seine Instagram-Stories geöffnet hat, kommt kaum um sie herum: Die Posts, die versichern, dass für jedes herzige Tier-Bildli irgendwo auf der Welt ein Baum gepflanzt wird. Viele machen eifrig mit und teilen ihren Hund, ihre Katze oder ihren Kanarienvogel in den Instagram-Stories – in der Hoffnung, damit etwas Gutes zu tun.

Aktion über den Kopf gewachsen

Schaut man sich den Aufruf genauer an, muss man feststellen, dass es in der Tat keinen weiterführenden Link gibt. Tatsächlich scheint die Aktion bereits seit Monaten auf Instagram herumzugeistern, hat aber erst in den letzten paar Tagen begonnen, grosse Wellen zu schlagen. So haben sich mittlerweile rund fünf Millionen Posts mit Bildern von Tieren angesammelt.