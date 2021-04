Quartalszahlen : Darum profitiert Snapchat von den Impfungen gegen das Coronavirus

Snapchat hat rund 280 Millionen Nutzerinnen und Nutzer, welche die App täglich nutzen. Das Unternehmen profitiert von den Impfungen gegen das Coronavirus und der zunehmenden Normalisierung des Lebens.

Daten der Foto-App Snapchat zeigen mit der fortschreitenden Corona-Impfkampagne in den USA eine schrittweise Rückkehr zum normalen Alltag. «Wir sehen, dass die Leute wieder mehr ausgehen und Freunde treffen, oder zu Arbeit und Lernen zurückkehren», sagte Gründer und Chef Evan Spiegel bei der Vorstellung der aktuellen Quartalszahlen. Snapchat hofft nun, das hohe Wachstum in der Pandemie-Zeit noch zu beschleunigen.

Corona verändert Gewohnheiten

In den USA normalisiert sich das Leben wieder zunehmend. Das Land mit 330 Millionen Einwohnern verabreichte in den ersten drei Monaten der Amtszeit von Präsident Joe Biden rund 200 Millionen Corona-Impfungen. Laut US-Präsident Joe Biden ist rund die Hälfte der Erwachsenen in den USA geimpft.