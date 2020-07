vor 1h

Retourkutsche

Darum rät Schweden von Reisen in die Schweiz ab

Flugpassagiere aus Schweden müssen in der Schweiz in Quarantäne. Umgekehrt rät Schweden von Reisen in die Schweiz ab. Es handelt sich um eine Vergeltungsmassnahme.



von Daniel Waldmeier, Pascal Michel

Darum gehts Das schwedische Aussenministerium erklärt, wieso es die Schweiz auf die Risikoliste gesetzt hat.

Grund ist die Quarantäne-Bestimmung der Schweiz.

Schweden setzte in der Corona-Pandemie auf die Herdenimmunität – und verzichtete auf einen kompletten Lockdown. Das Land verzeichnet inzwischen rund 80’000 Fälle und über 5000 Tote. Obwohl die Fallzahlen zuletzt stark gesunken sind, ist Schweden für die Schweiz nach wie vor ein Risikogebiet. Wer aus dem skandinavischen Land einreist, muss für zehn Tage in Quarantäne.

Handkehrum rät auch Schweden seit dem 15. Juli wieder von Reisen in die Schweiz ab, während es für Frankreich, Deutschland oder Italien keine Reisewarnung mehr gibt.

Schweden ist sauer

Nun wird klar: Es handelt sich um eine Retourkutsche. So schreibt Julia Eriksson Pogorzelska, die Sprecherin des schwedischen Aussenministeriums, in einer E-Mail an 20 Minuten, man habe die Reisewarnung im Lichte der Quarantäne-Regel für schwedische Bürger erneuert. Man rate bis mindestens am 29. Juli von nicht zwingenden Reisen ab. Danach werde die Weisung als Ganzes und für einzelne Länder überprüft. «In die Beurteilung werden Massnahmen einzelner Länder einfliessen, welche die Einreise erschweren oder die Reisefreiheit von schwedischen Bürgern einschränken.»

Wie stark der Tourismus unter den Einschränkungen leidet, ist unklar. So machte die Sprecherin keine Angaben, ob Schweizer Touristen wegen der Quarantäne-Bestimmung ihre Reise stornieren. Umgekehrt verzeichnete die Schweiz 2019 genau 183’045 Logiernächte von schwedischen Gästen.